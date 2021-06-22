Масове отруєння у Харкові: у хворих виявили сальмонелу та стафілокок

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Кількість пацієнтів, які потрапили до лікарень через отруєння в одному із закладів Харкова, зросла до 87, в аналізах 42 із них виявили бактерію сальмонели

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову відділу епідеміологічного нагляду, спостереження та профілактики інфекційних захворювань обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяну Карлову, передає RegioNews.

Хворі, на жаль, ще продовжують звертатися. На сьогодні зареєстровано 87, з них 19 дітей. 83 хворих перебувають на стаціонарному лікуванні, 4 на амбулаторному. Стан, за даними медичних працівників, задовільний", — сказала Карлова.

За її словами, з’явилися перші результати досліджень аналізів пацієнтів, відібраних 17 червня.

На цю годину вже 42 хворих, у яких виявлена культура роду сальмонела. Дослідження цієї культури триває, тобто йде її ідентифікація, вивчається її біохімічні властивості, щоб визначити заключний діагноз", - розповіла вона.

За словами Тетяни Карлової, в аналізах шести працівників ресторану виявили бактерію роду стафілокок, дослідження тривають.

Вона зазначила, що епідеміологи констатували антисанітарію у закладі і недотримання санітарно-гігієнічних умов. Вони також дослідили роли, які замовляла одна з родин додому, в них виявили сальмонелу.

Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу.