За добу коронавірус підхопили понад 300 українців

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За добу 20 червня 2021 року в Україні зафіксовано 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 15 – у дітей.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров`я України, пише RegioNews.

За минулу добу до лікарень шпиталізовано 375 осіб, померло 16 хворих, одужало 677 людей.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 8 943 особи,

методом ІФА – 1 147 осіб,

експрес-тестами – 4 008 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 229 846 особи, одужало 2 152 140 осіб, померли 52 032 осіб, проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.

Нагадаємо, упродовж минулої доби в Україні зафіксували 479 нових випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 24 людей.