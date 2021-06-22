Массовое отравление в Харькове: у больных обнаружили сальмонеллу и стафилококк

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Количество пациентов, которые попали в больницы из-за отравления в одном из заведений Харькова, выросло до 87, в анализах 42 из них обнаружили бактерию сальмонеллы

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу отдела эпидемиологического надзора, наблюдения и профилактики инфекционных заболеваний областного центра контроля и профилактики болезней Татьяну Карлову, передает RegioNews.

Больные, к сожалению, еще продолжают обращаться. На сегодня зарегистрировано 87, из них 19 детей. 83 больных находятся на стационарном лечении, 4 на амбулаторном. Состояние, по данным медицинских работников, удовлетворительное", - сказала Карлова.

По ее словам, появились первые результаты исследований анализов пациентов, отобранных 17 июня.

На этот час уже 42 больных, у которых обнаружена культура рода сальмонелла. Исследование этой культуры продолжается, то есть идет ее идентификация, изучается ее биохимические свойства, чтобы определить окончательный диагноз", - рассказала она.

По словам Татьяны Карловой, в анализах шести работников ресторана обнаружили бактерию рода стафилококк, исследования продолжаются.

Она отметила, что эпидемиологи констатировали антисанитарию в заведении и несоблюдение санитарно-гигиенических условий. Они также исследовали ролы, которые заказывала одна из семей домой, в них обнаружили сальмонеллу.

Напомним, в Харькове произошло массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания. Впоследствии полиция по данному факту возбудила уголовное дело.