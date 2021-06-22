Біля метро "Тараса Шевченка" у Києві через прорив труби утворився гейзер

Привид сепаратистського "народовладдя", який у 2014 році вигулькнув у вигляді "народних республік", тепер трансформувався у формат фейкових/паралельних "рад", котрі поступово від питань практичних пер...

14 червня 2021

Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик

Вже очевидним є рух "Голосу" (з Кірою Рудик чи навіть без неї) у напрямку до остаточного зникнення з політичної мапи України