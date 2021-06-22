Біля метро "Тараса Шевченка" у Києві через прорив труби утворився гейзер
У Києві на вулиці Електриків стався прорив труби біля дороги, в результаті чого утворився гейзер
Про це повідомляє спільнота "Київ Оперативний", передає RegioNews.
Ще один новий комунальний гейзер утворився на вулиці Електриків. Хто бажає помити авто - покваптеся”, - йдеться в повідомленні.
Відомо, що прорив стався поруч зі станцією метро "Тараса Шевченка".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві біля Голосіївської РДА забив гейзер із гарячої води.
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