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22 червня 2021, 10:55 263

Біля метро "Тараса Шевченка" у Києві через прорив труби утворився гейзер

22 червня 2021, 10:55 263
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Фото: скріншот відео
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У Києві на вулиці Електриків стався прорив труби біля дороги, в результаті чого утворився гейзер

Про це повідомляє спільнота "Київ Оперативний", передає RegioNews.

Ще один новий комунальний гейзер утворився на вулиці Електриків. Хто бажає помити авто - покваптеся”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що прорив стався поруч зі станцією метро "Тараса Шевченка".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві біля Голосіївської РДА забив гейзер із гарячої води.

Київ дороги комунальники аварія трубопровід

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