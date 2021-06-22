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22 июня 2021, 10:55 272

Возле метро "Тараса Шевченко" в Киеве из-за прорыва трубы образовался гейзер

22 июня 2021, 10:55 272
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Фото: скриншот видео
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В Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы возле дороги, в результате чего образовался гейзер

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный", передает RegioNews.

Еще один новый коммунальный гейзер образовался на улице Электриков. Кто желает помыть авто - поторопитесь", - говорится в сообщении.

Известно, что прорыв произошел рядом со станцией метро "Тараса Шевченко".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле Голосеевской РГА забил гейзер из горячей воды.

Киев дороги коммунальщики авария трубопровод

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