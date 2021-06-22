Возле метро "Тараса Шевченко" в Киеве из-за прорыва трубы образовался гейзер
В Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы возле дороги, в результате чего образовался гейзер
Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный", передает RegioNews.
Еще один новый коммунальный гейзер образовался на улице Электриков. Кто желает помыть авто - поторопитесь", - говорится в сообщении.
Известно, что прорыв произошел рядом со станцией метро "Тараса Шевченко".
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле Голосеевской РГА забил гейзер из горячей воды.
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