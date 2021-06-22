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22 червня 2021, 08:29 387

Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули двоє людей, ще п'ятеро - травмовані

22 червня 2021, 08:29 387
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Фото: Нацполіція
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У Миколаївській області на автотрасі М14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових машин та вантажівки

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

На дорозі зіткнулися автівки Chery Tiggo, Chevrolet Aveo та Skoda Oktavia, а також вантажівка DAF.

За попередніми даними, в наслідок ДТП до медичного закладу доставлені п’ятеро людей із травмами різного ступеню тяжкості віком від 34-х до 42-х років, у т.ч. двоє дітей 2005 та 2013 р.н.", - зазначають у поліції.

Внаслідок аварії загинули водій та пасажир Chery Tiggo. Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються.

Нагадаємо, 21 червня зранку на вулиці Горького села Покровське Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району зіткнулися мікроавтобус і легковик, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще восьмеро - травмовані.

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