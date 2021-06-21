На Дніпропетровщині зіткнулися мікроавтобус і легковик: є загиблі і поранені
21-го червня о сьомій годині ранку на вулиці Горького села Покровське Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району зіткнулися мікроавтобус і легковик, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще восьмеро – травмовані.
Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області, пише RegioNews.
Внаслідок зіткнення двох автомобілів: легкового автомобіля "ВАЗ 2111" та мікроавтобусу "Mercedes-Benz SPRINTER" загинуло 2 особи (пасажири мікроавтобусу) та постраждало 8 осіб. Співробітниками екстреної медичної допомоги постраждалих госпіталізовано до Нікопольської міської лікарні №4, - йдеться у повідомленні.
До місця події залучено 7 осіб та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та місцевої пожежної команди села Покровське.
Нагадаємо, у Львівській області на трасі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП, в результаті якої перекинулася цистерна та перегородила рух автомобілів.