У Києві викрили 14 іноземців, які незаконно жили в Україні

Фото: Нацполіція України

У Києві поліціянти виявили чотирнадцять іноземних громадян, які проживали на території України без відповідних документів.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції м. Києва, пише RegioNews.

Відомо, що правоохоронці відпрацьовували території хостелів та ринків у різних районах столиці.

Відносно тринадцяти громадян ухвалене рішення про примусове випровадження до країн їх походження, а одного громадянина доставлено до пункту тимчасового перебування іноземців у місті Чернігів.

На порушників також складено адміністративні протоколи.

Нагадаємо, нелегальних мігрантів, які хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією, затримали військовослужбовці Мукачівського загону на Закарпатті.