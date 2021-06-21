У Києві викрили 14 іноземців, які незаконно жили в Україні
У Києві поліціянти виявили чотирнадцять іноземних громадян, які проживали на території України без відповідних документів.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції м. Києва, пише RegioNews.
Відомо, що правоохоронці відпрацьовували території хостелів та ринків у різних районах столиці.
Відносно тринадцяти громадян ухвалене рішення про примусове випровадження до країн їх походження, а одного громадянина доставлено до пункту тимчасового перебування іноземців у місті Чернігів.
На порушників також складено адміністративні протоколи.
Нагадаємо, нелегальних мігрантів, які хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією, затримали військовослужбовці Мукачівського загону на Закарпатті.
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