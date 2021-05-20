У Києві біля Голосіївської РДА забив гейзер із гарячої води
У Голосіївському районі Києва неподалік будівлі районної адміністрації стався прорив трубопроводу, в результаті якого утворився величезний гейзер із гарячої води
Про це повідомляє спільнота "Типовий Київ”, передає RegioNews.
Відомо, що гаряча вода залила припарковані автомобілі, постраждали як мінімум 12 машин.
Мешканці столиці к коментарях під відео повідомляють, що машини, які потрапили під воду, залишилося без вікон.
Також окропом залило підземний перехід метрополітену.
Окріп пішов і в підземний перехід, який веде в метро ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у потязі Рахів-Одеса через прорив труби затопило вагон, пасажири змушені були їхати п'ять годин з водою у вагоні, де стояв сморід.
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