12:19  20 травня
В Україні вже зробили перший мільйон щеплень від COVID-19
18:33  20 травня
З'явився текст законопроєкту Зеленського про корінні народи: що пропонує президент
18:00  20 травня
Бойовики з початку доби чотири рази стріляли на Донбасі – штаб ООС
UA | RU
UA | RU
20 травня 2021, 16:08 775

У Києві біля Голосіївської РДА забив гейзер із гарячої води

20 травня 2021, 16:08 775
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Голосіївському районі Києва неподалік будівлі районної адміністрації стався прорив трубопроводу, в результаті якого утворився величезний гейзер із гарячої води

Про це повідомляє спільнота "Типовий Київ”, передає RegioNews.

Відомо, що гаряча вода залила припарковані автомобілі, постраждали як мінімум 12 машин.

Мешканці столиці к коментарях під відео повідомляють, що машини, які потрапили під воду, залишилося без вікон.

Також окропом залило підземний перехід метрополітену.

Окріп пішов і в підземний перехід, який веде в метро ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у потязі Рахів-Одеса через прорив труби затопило вагон, пасажири змушені були їхати п'ять годин з водою у вагоні, де стояв сморід.

Київ вода комунальні послуги трубопровід прорив

Міським лікарням Житомира без попередження відключили гарячу воду
20 травня 2021, 14:31
Кличко розповів про причини загострення відносин з Офісом президента
20 травня 2021, 09:18
Кабмін присвоїв Гостинному двору у Києві статус пам'ятки національного значення
19 травня 2021, 17:17
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Всі публікації »
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua