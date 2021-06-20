Масове отруєння у Харкові: госпіталізували ще одну дитину
У Харкові кількість отруєних після відвідування мережі ресторанів зросла до 83
Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову відділу епідеміологічного нагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяну Карлову, передає RegioNews.
До дитячої міської лікарні №19 ушпиталили 16-річного підлітка.
За словами Карлової, загалом до лікарень потрапили 80 людей, зокрема 18 дітей, ще троє отруєних лікуються вдома.
Крім Харкова, людей доправили до медзакладів у Валках, Дергачах та Краснокутську.
Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу
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