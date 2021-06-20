На Харківщині викрили конвертцентр з оборотом понад 100 млн грн

Фото: ДПСУ

У Харківській області викрили схему нелегальної конвертації коштів через картки, оформлені на мешканців тимчасово окупованих територій

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, мешканці Харкова створили незаконну схему отримання готівки громадянами із ОРДЛО.

Ділки використовували для незаконних грошових операцій банківські картки, оформлені на підставних осіб - мешканців тимчасово окупованої території України. Загалом фігуранти проконвертували грошові активи на суму понад 100 млн гривень, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом”, - йдеться в повідомленні.

У прикордонній службі додали, що провели 11 обшуків в офісах і житлових приміщеннях, а також автомобілях підозрюваних. Правоохоронці вилучили більше мільйона гривень готівкою, 40 банківських карток, комп'ютери, мобільні термінали та документи.

За попередньою інформацією, збитки державному бюджету оцінюються приблизно у 13 млн гривень.

Нагадаємо, у Києві викрили підпільні обмінники зі щомісячним обігом у мільйон доларів.