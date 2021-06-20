Націоналісти з "Фрайкор" зафарбували локації "ДОБКІН ХАБ". Добкін каже, що замовив Терехов

Вчора в Харкові відкрили три локації "ДОБКІН ХАБ", а вже сьогодні націоналісти з "Фрайкор" вчинили по відношенню до них акти вандалізму

Про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі організації "Фрайкор".

Члени "Фрайкора" розмалювали фарбою двері і вікна центру "ДОБКІН ХАБ".

Подія в своєму телеграм-каналі вже прокоментував лідер громадського руху "Наш Дім - Харків", який відкрив "ДОБКІН ХАБ", міський голова Харкова (2006-2010 рр.) Михайло Добкін.

За його словами, націоналісти діяли на замовлення міської влади.

"Мамкіни націоналісти, на замовлення тимчасового керівника Харкова, у світле свято Святої Трійці теж прийшли в ХАБ записатися у волонтери. Але зробили це як завжди по-дебільному. Поліції, яка стояла в 15 метрах від того, що відбувається і байдуже спостерігала за всім - полум'яний Привіт", - написав Михайло Добкін.

Нагадаємо, що вчора, 19 червня, громадська організація "Наш Дім-Харків" та її лідер, Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили перші три міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "Добкін ХАБ".

Виступаючи перед харків'янами, Добкін зазначив, що простір "ДОБКІН ХАБ" – "це не проста приймальня". "Це місце спілкування людей, які поділяють мої погляди, які хочуть підтримати все, що було хороше нажито і не дати можливості увійти в наше життя негативним змінам", - заявив він.

Крім того, на відкритті локацій Михайло Добкін звернувся до В. О. мера Харкова Ігоря Терехова з пропозицією провести публічні дебати. "Я взагалі мрію, щоб він (Ігор Терехов – ред.) встав навпроти мене, і ми з ним поговорили спокійно в присутності журналістів про розвиток Харкова, як він собі це уявляє. Про пріоритети розвитку Харкова", - сказав Михайло Добкін.

При цьому політик зазначив, що в.о. мера Харкова повинен звітувати перед харків'янами. "Він (Ігор Терехов-ред.) не приймає рішення. За нього сьогодні рішення приймає Фукс. Терехов навіть нормально роботу зі ЗМІ не може налагодити. Тому він звітує перед Фуксом, перед людьми Авакова, а перед харків'янами - не звітує", - заявив Михайло Добкін.

Нагадаємо, в ніч на 20 квітня 2021 року в Харкові підпалили два автомобілі співробітників редакції газети " Время Добкіна". Також провокатори принесли до під'їзду житлового будинку співробітників газети похоронні вінки, а стіну понівечили написом з погрозами.