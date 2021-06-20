Массовое отравление в Харькове: госпитализировали еще одного ребенка
В Харькове количество отравленных после посещения сети ресторанов возросло до 83
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу отдела эпидемиологического надзора областного центра контроля и профилактики болезней Татьяну Карлову, передает RegioNews.
В детскую городскую больницу №19 госпитализировали 16-летнего подростка.
По словам Карловой, всего в больницы попали 80 человек, в том числе 18 детей, еще трое отравившихся лечатся дома.
Кроме Харькова, людей доставили в медучреждения в Валках, Дергачах и Краснокутске.
Напомним, в Харькове произошло массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания. Впоследствии полиция по данному факту возбудила уголовное дело
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