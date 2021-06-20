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20 червня 2021, 12:24 735

На Одещині двоє малюків випали з другого та дев’ятого поверхів

20 червня 2021, 12:24 735
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Фото: із відкритих джерел
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В Одеській області двоє маленьких дітей випали з вікон своїх квартир, вони перебувають у лікарні у тяжкому стані

Про це повідомила поліція Одеської області, передає RegioNews.

Події сталися у різних населених пунктах Одеського району. Дворічний хлопчик та чотирирічна дівчинка випали з вікон своїх квартир, зараз малюки перебувають у лікарні у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, хлопчик випав з вікна другого поверху, коли мати поралася на кухні. Дитина гралася у кімнаті, залізла на підвіконня і сперлася на москітну сітку.

Дівчинка випала з балкона дев’ятого поверху багатоповерхівки. За попередніми даними, вона гралася на балконі, поки батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті. Дитина вижила, оскільки під час падіння зачепилась за дерева.

Поліцейські з'ясовують обставини подій та вирішують питання про їх кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Краматорську з вікна четвертого поверху випав дворічний хлопчик.

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