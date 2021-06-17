В Харькове массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания

Фото из открытых источников

В Харькове произошло массовое отравление, с диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 25 человек

Об этом говорится в сообщении Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава, передает RegioNews.

На данный момент зарегистрировано 25 случаев отравления - 19 взрослых и 6 детей. Пациенты госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз - гастроэнтероколит, средней степени тяжести.

Все случаи отравления связывают с едой из общепита.

Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова, - говорится в сообщении.

Для локализации и ликвидации вспышки организовано и проводится эпидемиологическое расследование.

Как сообщалось, сегодня в общежитии Ивано-Франковска произошла утечка неизвестного вещества: пострадали восемь подростков. В больницу Ивано-Франковска в тяжелом и среднем состоянии тяжести попали восемь подростков, из-за утечки неизвестного вещества, предварительно природного газа.

Ранее, 8 июня сообщалось, что в Одесской области в санатории в пгт Сергеевка отравились 30 детей.