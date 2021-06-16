На Полтавщині провели першу операцію на відкритому серці – Олег Синєгубов

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Як повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, новий корпус цього медичного закладу, де, власне, й відбулося оперативне втручання, збудували минулого року в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", пише RegioNews.

"Уперше на Полтавщині провели хірургічну операцію на відкритому серці – аортокоронарне шунтування. Для медицини області – це історичний момент і крок у майбутнє. Пацієнт – 70-річний житель Кременчука. Наразі він почувається добре та дихає самостійно. Ця унікальна для Полтавщини операція є результатом нашої консолідованої роботи: медиків, будівельників, державної й обласної влади", – зазначає Синєгубов.

Оперувала бригада київських і полтавських спеціалістів під керівництвом директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Василя Лазоришинця. Він зауважує, що у Полтавському кардіоцентрі, є все необхідне для проведення подібних операцій.

"Нині в Україні 49 кардіохірургічних центрів, 34 із них виконують операції на відкритому серці. Відсьогодні Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр став повноправним хірургічним центром, адже виконана перша операція зі штучним кровообігом у регіоні. Це дасть можливість оперувати на європейському рівні", – розповів Василь Лазоришинець.

Аортокоронарне шунтування проводиться, коли уражено більше трьох судин. Хірурги беруть вену із ноги і вшивають її між аортою і коронарною артерією.

Голова Полтавської облдержадміністрації додає, що перша операція на відкритому серці – це лише початок.

"В Україні є потреба на аортокоронарне шунтування, адже зараз виконується 140 операцій на 1 мільйон населення, коли за кордоном такий показник становить 1300-1800 операцій. Тому місцеві хірурги їздитимуть до Києва, щоб брати участь у повсякденній роботі інституту імені М. М. Амосова та за кілька років самостійно проводити такі втручання. До 2027 року ми поставили собі амбітну мету: сформувати доступну та якісну медицину на всіх рівнях: від маленького села до великого міста. Саме це і передбачає наша Стратегія розвитку Полтавської області, саме для цього ми й будуємо такі кардіоцентри", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Синєгубов заявив, що на Полтавщині Центри вакцинації запрацюють у четвер, п’ятницю та суботу.