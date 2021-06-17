В Україні за добу виявили 1188 нових хворих COVID-19

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В Україні за 16 червня виявили 1188 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у столиці та Харківській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 251 новий випадок, "лідерами" по захворюваності є Харківська (96), Дніпропетровська (78), Київська (60) і Запорізька (58) області.

Всього за добу госпіталізували 601 людину, померли - 55, одужали - 4682 людини. Серед захворілих за добу - 62 дитини та 6 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 27 036 осіб, методом ІФА - 10 538 осіб, експрес-тестами - 17 722 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 227 225 осіб, з них 2 145 660 одужали, летальних випадків - 51 902.

Нагадаємо, в Україні за 13 червня виявили 420 нових хворих на коронавірус.