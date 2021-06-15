Ділки з Черкащини заробляли на фейкових COVID-довідках до 100 тис грн в місяць

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У Черкасах Служба безпеки України викрила схему фальсифікацій результатів ПЛР-тестів. Щомісяця ділки виготовляли до 100 підроблених довідок

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оборудку організувала юрист однієї з місцевих комерційних структур. Через власні зв’язки серед представників декількох медлабораторій вона налагодила виготовлення фальшивих довідок", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, щомісячний "прибуток" учасників оборудки становив майже 100 тис. грн.

За даними оперативників, організатор схеми передавала фальшиві документи замовникам під час зустрічей у кавʼярнях.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушниці про підозру.

Нагадаємо, раніше на Київщині СБУ заблокувала онлайн-ресурси, що збували підроблені тести на коронавірус.