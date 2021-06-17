Шмигаль оскаржує в суді припис, винесений НАЗК щодо Вітренка

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Про це повідомляє прес-служба суду, передає RegioNews.

Зазначається, що суд наразі вирішує питання щодо відкриття провадження за позовною заявою.

Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК, датований 14 червня нинішнього року.

Також у позовних вимогах ОАСК просять залучити до участі у справі, в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Кабінет Міністрів України та голову правління АТ "НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося 15 червня, у НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренком. В Національному агентстві з питань запобігання корупції вважають, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз" має бути скасовано.

Того ж дня стало відомо, що Вітренко піде до суду через припис НАЗК про незаконність його призначення. Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко буде оскаржувати у суді припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо незаконності його призначення на цю посаду.

Тим часом у "Нафтогазі" ініціювали відсторонення Вітренка через припис НАЗК.