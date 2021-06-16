Нардеп Лерос виграв у Тищенка апеляцію в суді щодо захисту честі і гідності останнього

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Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києва, який раніше задовольнив вимоги народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка про захист честі, гідності до нардепа Гео Лероса

Про це повідомила юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Лероса, передає RegioNews.

Адвокат у суді довів, що оціночні судження, згідно закону, не можуть бути перевірені на достовірність і тому не підлягають спростуванню.

Зокрема йдеться про такі висловлювання Лероса:

"НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице";

"Стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в нашем комитете";

"Денис Комарницкий и его крыша народный депутат Николай Тищенко";

"Компанию Комарницкого ЭкоБудТрейд, которую крышует Ермак и Тищенко";

"У Ермака и Тищенко наступил #Кінецьепохибідності".

Як повідомлялося раніше, 9 червня Печерський суд не захистив честь і гідність брата Єрмака від нардепа Лероса. Печерський райсуд столиці відмовив брату голови Офісу Президента Денису Єрмаку у задоволенні позову про захист честі, гідності і ділової репутації до позафракційного народного депутата Гео Лероса.