Створення Бюро економічної безпеки оскаржують в ОАСК
Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів про створення Бюро економічної безпеки
Про це інформує пресслужба суду, передає RegioNews.
Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов до Кабінету Міністрів України щодо створення Бюро економічної безпеки України. Позивачем зазначений Денис Осмоловський, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, позивач просить визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів від 12 травня 2021 року №510 "Про утворення Бюро економічної безпеки України" зі змінами від 31 травня 2021 року.
Наразі суд розв'язує питання відкриття провадження в адміністративній справі.
Як повідомлялося 12 травня, Уряд створив Бюро економічної безпеки. Стало відомо, які основні завдання відомства. Бюро замінить податкову міліцію.