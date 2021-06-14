"Укрзалізниця" звільнить третину працівників

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Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу компанії.

Як повідомив в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, наглядовою радою товариства вже узгоджена нова структура центрального апарату компанії.

Скорочення третини працівників відбудеться в рамках її реформування.

"Маємо якнайшвидше навести лад у структурі апарату управління компанії, усунути дублювання посад і чітко розподілити функціонал між підрозділами. Це дозволить нам більш швидко, якісно та ефективно приймати та втілювати управлінські рішення. Зараз потрібно скоротити 30% штатних посад апарату управління товариства, в якому працюють понад 2,4 тис.осіб", - зазначив Юрик.

Заходи щодо оптимізації управлінського персоналу не стосуються працівників регіональних філій, філій компанії та працівників робітничих професій. Скорочувати будуть тільки працівників адміністративно-управлінського персоналу.

"Працівники, посади яких підлягають скороченню, будуть своєчасно попереджені про це, з пропозицією іншої роботи. При звільненні вони отримають всі належні виплати і вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку", - резюмував глава компанії.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" звільнила залізничників, під час зміни яких було вилучено контрабандні сигарети.