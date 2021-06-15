Зеленський виступив за перехід усіх вокзалів у концесію

Офіс президента

Про це він сказав під час пресконференції на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", пише RegioNews.

"Ми ж бачимо, що відбувається з "Укрзалізницею". … Я бачив повністю їхню математику, повну їхню картину, їхню заборгованість. Вони банкрути, там мільярди, – повідомив президент.

Він заявив, що підтримує ідею концесії вокзалів для покращення стану "Укрзалізниці".

"Попри те, що це стратегічне підприємство, я не бачу проблеми, якщо в будівлі вокзалів зайдуть великі рітейлери. Щоб там були магазини, кафе. Я вважаю, що для концесії у нас є законодавство, а якщо щось не дозволяє – треба змінювати", - наголосив він.

Зеленський додав, що "здав би всі вокзали у концесію, було б дуже круто - нехай люди заробляють та отримують комфорт".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні шість вокзалів передадуть у концесію.