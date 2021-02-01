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01 лютого 2021, 13:45 123

У Києві затримали "мінера" залізничного вокзалу

01 лютого 2021, 13:45 123
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Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області
Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області
Фото з відкритих джерел
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Поліція перевірила повідомлення про "мінування" київського залізничного вокзалу. Вибухонебезпечних предметів не виявили, затримали псевдомінера.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці зазначили, що їм надійшов дзвінок від чоловіка, який заявив про нібито закладену вибухівку на вокзалі.

"Поліцейські провели ретельну перевірку будівлі і прилеглої території і ніяких підозрілих предметів або речовин не виявили. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили і затримали псевдомінера його в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Києві замінували центральний залізничний вокзал.

Україна Київ мінування поліція затримання

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