У столичному метро упродовж 5 днів не працюватиме вестибюль станції Осокорки

На станції «Осокорки» у вестибюлі №1 (у напрямку станції «Славутич») з 15 по 19 червня проходитимуть роботи по заміні турнікетів

Про це повідомляє Київський метрополітен, передає RegioNews.

На цей час зазначений вестибюль буде зачинений на вхід та вихід для пасажирів.

Нагадаємо, що такі турнікети вже встановлено на багатьох станціях. Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, транспортну картку, Картку киянина та безконтактну банківську картку, йдеться в повідомленні.

У відомстві перепрошують за тимчасові незручності і просять врахувати ці зміни при плануванні маршрутів. Пасажирів закликають користуватися безконтактними способами оплати та дотримуватися карантинних заходів.

Як повідомлялося, в метро Харкова пасажир стрибнув на колію. У понеділок ввечері, 31 травня, у харківському метрополітені на станції "Олексіївська" один із пасажирів стрибнув на колії під час руху потягу.