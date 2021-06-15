У столиці повідомили про замінування будівлі Антимонопольного комітету
У Києві евакуювали співробітників Антимонопольного комітету України через повідомлення про замінування будівлі
Про це повідомила пресслужба АМКУ у Facebook., передає RegioNews.
Роботу Антимонопольного комітету тимчасово заблоковано через повідомлення про замінування, - інформує АМКУ.
Зазначається, що усіх співробітників евакуйовано, а на місці працюють поліція та вибухотехніки.
Будівля АМКУ розташована за адресою вулиця Василя Липківського, 45 у Києві.
Як повідомлялося, 9 червня у Києві перекривали міст Метро через повідомлення про вибухівку.
Раніше, 8 червня анонім повідомив в аеропорт "Бориспіль" про "мінування" літака "Тбілісі-Київ".
У Миколаєві чоловік скоїв 18 ДТП та влаштував перегони з патрульнимиВсі новини »
15 червня 2021, 09:14У Рівному під час виклику поліцейському вилами прокололи ногу
14 червня 2021, 19:26У Києві троє хлопців побили та викрали водія таксі
14 червня 2021, 12:26
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти