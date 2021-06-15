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15 червня 2021, 16:05 226

У столиці повідомили про замінування будівлі Антимонопольного комітету

15 червня 2021, 16:05 226
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Фото з відкритих джерел
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У Києві евакуювали співробітників Антимонопольного комітету України через повідомлення про замінування будівлі

Про це повідомила пресслужба АМКУ у Facebook., передає RegioNews.

Роботу Антимонопольного комітету тимчасово заблоковано через повідомлення про замінування, - інформує АМКУ.

Зазначається, що усіх співробітників евакуйовано, а на місці працюють поліція та вибухотехніки.

Будівля АМКУ розташована за адресою вулиця Василя Липківського, 45 у Києві.

Як повідомлялося, 9 червня у Києві перекривали міст Метро через повідомлення про вибухівку.

Раніше, 8 червня анонім повідомив в аеропорт "Бориспіль" про "мінування" літака "Тбілісі-Київ".

мінування евакуація АМКУ поліція перевірки

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