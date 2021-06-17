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17 июня 2021, 11:24 309

В Киеве "заминировали" главный железнодорожный вокзал и станцию метро "Крещатик"

17 июня 2021, 11:24 309
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Фото из открытых источников
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Работу Центрального и Южного вокзалов Киева ограничили из-за сообщения о якобы минировании

Об этом сообщает АО "Укрзализныця" в Telegram-канале, передает RegioNews.

В то же время поезда курсируют по графику.

Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании. Поезда курсируют по графику, - говорится в сообщении.

Также отмечают, что посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Также станцию Киевского метрополитена "Крещатик" временно закрыли на вход и выход из-за полученного анонимного звонка о минировании, сообщает пресс-служба метро.

Как сообщалось, 1 февраля в Киеве задержали "минера" железнодорожного вокзала. Им оказался 32-летний уроженец Львовской области.

15 июня в столице сообщили о заминировании здания Антимонопольного комитета.

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