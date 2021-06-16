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16 червня 2021, 16:49 15

В Україні створять перелік замінованих територій Донбасу

16 червня 2021, 16:49 15
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Фото з відкритих джерел
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В Україні буде створено перелік замінованих зон на території Донецької та Луганської областей

Про відповідне рішення, прийняте урядом на засіданні 16 червня, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає RegioNews.

Так, уряд вніс зміни до правил позначення небезпек, пов'язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами - наслідками війни.

Зокрема, зміни передбачають складання переліку позначених небезпечних районів, ведення їх обліку та запровадження єдиної форми маркувальних знаків.

У міністерстві зазначають, що значна частина забруднених вибухонебезпечними предметами районів розташована вздовж автомобільних доріг. Встановлення на узбіччях щитів дозволить інформувати про наявні небезпеки водіїв транспортних засобів, пішоходів та місцевих мешканців.

Розміри повинні становити 70 х 140 сантиметрів, а встановлюватися щити мають на відстані не менше 300-500 метрів один від одного. На щитах має бути напис державною мовою "Обережно! Міни!" або "Увага! Міни!".

Запровадження єдиної форми попереджувальних знаків забезпечить єдиний підхід до їх виконання та зробить їх впізнаваними серед населення. Прийняття цих змін сприятиме підвищенню рівня безпеки та збереженню життя і здоров’я людей на території Донецької та Луганської областей", - резюмував перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.

Як повідомлялося, 13 червня у Маріуполі пройшов марш до сьомої річниці визволення міста від бойовиків.

4 червня в ОБСЄ назвали кількість жертв вибухів серед цивільного населення на Донеччині. В результаті впливу мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів в районі конфлікту на сході України з листопада 2019 року постраждало 56 цивільних, ще 20 — загинуло.

Донбас мінування окупація вибух Міністерство

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