На Донбасі загинув молодий військовий з Львівщини
У середу, 16 червня, на Донбасі загинув військовослужбовець родом із міста Рава-Руська Львівської області Роман Галух
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Рава-Руської міської територіальної громади.
Обставини загибелі військового не уточнюються.
"Сьогодні, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 року народження. Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв'язку з трагедією", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Донбасі травмувалися двоє захисників України.
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