На Донбасі загинув молодий військовий з Львівщини

11 червня 2021

Забудовники, пільговики і роми. Як і з ким бореться мер Рівного Третяк

Рівненський міський голова прославився на усю Україну дискримінаційною заявою щодо ромів, але не тільки цим пів року жило місто під його новим керівництвом