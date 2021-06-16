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На Донбасі загинув молодий військовий з Львівщини
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16 червня 2021, 14:33 196

На Донбасі загинув молодий військовий з Львівщини

16 червня 2021, 14:33 196
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Фото з відкритих джерел
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У середу, 16 червня, на Донбасі загинув військовослужбовець родом із міста Рава-Руська Львівської області Роман Галух

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Рава-Руської міської територіальної громади.

Обставини загибелі військового не уточнюються.

"Сьогодні, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 року народження. Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв'язку з трагедією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Донбасі травмувалися двоє захисників України.

Донбас ООС Україна війна військові

 
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