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12 червня 2021, 14:12 171

В Україні підвищать виплати дітям, які постраждали від вибухівки

12 червня 2021, 14:12 171
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Фото: з відкритих джерел
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Дітям, які отримали інвалідність через дію вибухових пристроїв підвищать розмір соціальних виплат на 50%

Як передає RegioNews, відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Документ, що його підписав президент, збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

За даними Офісу президента у дослідженні Данської ради у справах біженців, 111 дітей отримали поранення від мін або вибухонебезпечних предметів.

Зв’язок між інвалідністю та отриманням травми від вибухонебезпечних предметів мають встановлювати лікарсько-консультативні комісії закладів охорони здоров’я.

Раніше повідомлялось, що окупаційна влада "ДНР" обмежила виїзд дітей віком від 14 років на контрольовану Україною територію.

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