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13 червня 2021, 15:46 65

У Маріуполі пройшов марш до сьомої річниці визволення міста від бойовиків

13 червня 2021, 15:46 65
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Фото: Національний корпус
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У Маріуполі, до сьомої річниці Дня визволення міста від бойовиків в 2014 році, 13 червня, пройшов великий марш на площі Свободи за участі кількох тисяч осіб

Про це пише RegioNews з посиланням на "Новини Донбасу".

Зазначається, що численні учасники акції несли в руках прапори України, а також банери зі словами підтримки спецбатальйону "Азов", 150 бійців якого брали участь в спецоперації зі звільнення Маріуполя. Крім "Азова", у звільненні також брали участь "Дніпро-1", Національна гвардія, бійці 79-ї аеромобільної бригади і спецназ МВС.

Також в місті сьогодні пройде військовий парад за участю полку "Азов". Центром Маріуполя проїдуть "Варти", "Козаки", "Спартани", БТРи та інша бронетехніка. Парад завершиться на Театральній площі, де нагородять захисників міста.

Нагадаємо, 13 червня 2014 року українські війська звільнили від бойовиків місто Маріуполь.

У лютому 2015 року бійці АТО знищили блок-пости терористів під Маріуполем.

Донбас Україна окупанти Маріуполь марш

 
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