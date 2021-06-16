16:46  16 июня
В Мариуполе планируют повысить стоимость проезда: сколько придется платить
14:26  16 июня
Кабмин согласовал назначение нового председателя Сумской ОГА
17:59  16 июня
Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ
UA | RU
UA | RU
16 июня 2021, 16:49 15

В Украине создадут перечень заминированных территорий Донбасса

16 июня 2021, 16:49 15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине будет создан перечень заминированных зон на территории Донецкой и Луганской областей

О соответствующем решении, принятом правительством на заседании 16 июня, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает RegioNews.

Так, правительство внесло изменения в правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами - последствиями войны.

В частности, изменения предусматривают составление перечня обозначенных опасных районов, ведение их учета и введение единой формы маркировочных знаков.

В министерстве отмечают, что значительная часть загрязненных взрывоопасными предметами районов расположена вдоль автомобильных дорог. Установка на обочинах щитов позволит информировать об имеющихся опасностях водителей транспортных средств, пешеходов и местных жителей.

Размеры должны составлять 70 х 140 сантиметров, а устанавливаться щиты должны на расстоянии не менее 300-500 метров друг от друга. На щитах должна быть надпись на государственном языке "Осторожно! Мины!" или "Внимание! Мины!".

Введение единой формы предупреждающих знаков обеспечит единый подход к их выполнению и сделает их узнаваемыми среди населения. Принятие этих изменений будет способствовать повышению уровня безопасности и сохранению жизни и здоровья людей на территории Донецкой и Луганской областей", - резюмировал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Как сообщалось, 13 июня в Мариуполе прошел марш к седьмой годовщине освобождения города от боевиков.

4 июня в ОБСЕ назвали количество жертв взрывов среди гражданского населения на Донбассе. В результате воздействия мин, боеприпасов и других взрывоопасных предметов в районе конфликта на востоке Украины с ноября 2019 года пострадало 56 гражданских, еще 20 — погибли.

Донбасс минирование оккупация взрыв Министерство

На Донбассе погиб молодой военный с Львовщины
16 июня 2021, 14:33
В Украине повысят выплаты детям, пострадавшим от взрывчатки
12 июня 2021, 14:12
На оккупированной территории Донбасса российский боевик обстрелял других наемников и застрелился
11 июня 2021, 21:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram