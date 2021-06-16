В Украине создадут перечень заминированных территорий Донбасса

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В Украине будет создан перечень заминированных зон на территории Донецкой и Луганской областей

О соответствующем решении, принятом правительством на заседании 16 июня, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает RegioNews.

Так, правительство внесло изменения в правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами - последствиями войны.

В частности, изменения предусматривают составление перечня обозначенных опасных районов, ведение их учета и введение единой формы маркировочных знаков.

В министерстве отмечают, что значительная часть загрязненных взрывоопасными предметами районов расположена вдоль автомобильных дорог. Установка на обочинах щитов позволит информировать об имеющихся опасностях водителей транспортных средств, пешеходов и местных жителей.

Размеры должны составлять 70 х 140 сантиметров, а устанавливаться щиты должны на расстоянии не менее 300-500 метров друг от друга. На щитах должна быть надпись на государственном языке "Осторожно! Мины!" или "Внимание! Мины!".

Введение единой формы предупреждающих знаков обеспечит единый подход к их выполнению и сделает их узнаваемыми среди населения. Принятие этих изменений будет способствовать повышению уровня безопасности и сохранению жизни и здоровья людей на территории Донецкой и Луганской областей", - резюмировал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Как сообщалось, 13 июня в Мариуполе прошел марш к седьмой годовщине освобождения города от боевиков.

4 июня в ОБСЕ назвали количество жертв взрывов среди гражданского населения на Донбассе. В результате воздействия мин, боеприпасов и других взрывоопасных предметов в районе конфликта на востоке Украины с ноября 2019 года пострадало 56 гражданских, еще 20 — погибли.