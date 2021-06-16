У МОЗ розповіли, коли українці зможуть обирати вакцину для щеплень від COVID-19

Доступність вакцини для всіх - це п'ятий етап кампанії щеплення від COVID-19. У центрах вакцинації зараз щеплюють препаратом CoronaVac

Про це сказала генеральна директорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗ Марія Карчевич у Сніданку з 1+1 , передає RegioNews.

За її словами, наразі в Україні вакцина не доступна для всіх, хто хоче зробити щеплення від коронавірусу. Доступність вакцини для всіх - це п'ятий етап кампанії щеплення від COVID-19.

У нас зараз триває третій етап вакцинації. Можливо, в перспективі буде можливість. Крім того, переглянути підхід: забезпечити доступ до вакцини і вибір вакцини. Але за тих умова, що вакцини буде у достатній кількості на території країни, - наголосила Марія Карчевич.

Як повідомлялося, депутатам зроблять щеплення вакциною Pfizer за окремим графіком.

Також стало відомо, що згідно з опитуванням в Україні кількість противників COVID-вакцинації знизилась до 43%.