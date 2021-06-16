В Минздраве рассказали, когда украинцы смогут выбирать вакцину для прививок от COVID-19

Доступность вакцины для всех - это пятый этап кампании прививки от COVID-19. В центрах вакцинации сейчас прививают препаратом CoronaVac

Об этом сказала генеральный директор Директората по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении Минздрава Мария Карчевич в Сниданок с 1+1 , передает RegioNews.

По ее словам, сейчас в Украине вакцина не доступна для всех, кто хочет сделать прививку от коронавируса. Доступность вакцины для всех - это пятый этап кампании прививки от COVID-19.

У нас сейчас идет третий этап вакцинации. Возможно, в перспективе будет возможность. Кроме того, пересмотреть подход: обеспечить доступ к вакцине и выбор вакцины. Но при тех условиях, что вакцины будет в достаточном количестве на территории страны, - подчеркнула Мария Карчевич.

Как сообщалось, депутатам сделают прививку вакциной Pfizer по отдельному графику.

Также стало известно, что согласно опросу в Украине количество противников COVID-вакцинации снизилось до 43%.