Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до кінця літа

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Попри те, що ситуація із поширенням коронавірусу в Україні покращилась, карантинні обмеження продовжать до 31 серпня

Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив глава уряду Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, Україна перебуває в "зеленій" зоні навіть за критеріями Євросоюзу, однак "потрібно бути готовими до всього”.

Уряд офіційно продовжить карантин до 31 серпня, але ми послабимо певні заходи", - заявив Шмигаль.

Він додав, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій, і медична система повинна залишатись мобілізованою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні хочуть продовжити карантин на усе літо.

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