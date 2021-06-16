Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до кінця літа
Попри те, що ситуація із поширенням коронавірусу в Україні покращилась, карантинні обмеження продовжать до 31 серпня
Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив глава уряду Денис Шмигаль, передає RegioNews.
За його словами, Україна перебуває в "зеленій" зоні навіть за критеріями Євросоюзу, однак "потрібно бути готовими до всього”.
Уряд офіційно продовжить карантин до 31 серпня, але ми послабимо певні заходи", - заявив Шмигаль.
Він додав, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій, і медична система повинна залишатись мобілізованою.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні хочуть продовжити карантин на усе літо.
Також вчені розповіли, якою буде смертність в Україні після COVID-пандемії.
У "Голосі" звинуватили нардепів, які створили власне об'єднання, у порушенні законуВсі новини »
16 червня 2021, 13:09В Україні більше тисячі нових випадків COVID за добу
16 червня 2021, 08:54Окупанти на Донбасі знову вдалися до збройних провокацій та запускали безпілотник
15 червня 2021, 18:01
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти