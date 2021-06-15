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15 червня 2021, 13:19 197

В Україні кількість противників COVID-вакцинації знизилась до 43% - опитування

15 червня 2021, 13:19 197
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Фото: із відкритих джерел
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Кількість українців, які не мають наміру робити щеплення від коронавірусу, наприкінці травня 2021 року становило 43%, у березні таких було 51,5%

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

Кількість громадян, які планують зробити щеплення в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), зросла з 12% до 19%.

Кількість респондентів, які мають намір зробити щеплення пізніше, зросла з 16% до 19%. 10% опитаних мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон).

Частка переконаних противників вакцинації від COVID-19 в Україні впала нижче 50%

Чим старші респонденти тим частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення (їх частка зростає від 38% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 51% серед тих, кому 60 і більше років)”, - йдеться в повідомленні.

Серед тих, хто не відмовляється від наміру вакцинуватися, 59% готові отримати щеплення лише за умови, що воно буде безкоштовним, це більше, ніж у березні на 7%.

23% з-поміж них готові платити за вакцинацію, а ще 6% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою.

Частка переконаних противників вакцинації від COVID-19 в Україні впала нижче 50%

Громадяни, які не планують вакцинуватися, найчастіше пояснюють це тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 31% тих, хто не має наміру робити щеплення).

Хоча порівняно з березнем частка тих, хто не довіряє вакцині, зменшилася, тоді вона становила 45%.

Крім того, 30% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 15% - тим, що вже перехворіли на коронавірус, 12% мають медичні протипоказання, 7,5% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Частка переконаних противників вакцинації від COVID-19 в Україні впала нижче 50%

Дослідження проводилось Центром Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року серед 2017 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що більше 50% українців вважають конфлікт на Донбасі російською агресією.

опитування населення соціологія центр Разумкова вакцинація

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