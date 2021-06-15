Депутатам зроблять щеплення вакциною Pfizer за окремим графіком - документ
Народних депутатів України вакцинують препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech 15-18 червня за попередньо наданими списками
Про це в Telegram повідомив політтехнолог Тарас Березовець, передає RegioNews.
Він опублікував запрошення, яке апарат Верховної Ради розіслав керівникам депутатських фракцій.
Згідно з текстом документа, вакцинація депутатів буде проходити 15-18 червня за попередньо наданими списками у кабінеті № 52. Також для депутатів складуть окремий графік, який їм надішлють пізніше.
При собі народним обранцям потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, заповнену згоду і оцінку стану здоров'я за спеціальною формою.
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