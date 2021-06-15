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15 червня 2021, 16:21 143

Депутатам зроблять щеплення вакциною Pfizer за окремим графіком - документ

15 червня 2021, 16:21 143
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Фото: із відкритих джерел
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Народних депутатів України вакцинують препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech 15-18 червня за попередньо наданими списками

Про це в Telegram повідомив політтехнолог Тарас Березовець, передає RegioNews.

Він опублікував запрошення, яке апарат Верховної Ради розіслав керівникам депутатських фракцій.

Згідно з текстом документа, вакцинація депутатів буде проходити 15-18 червня за попередньо наданими списками у кабінеті № 52. Також для депутатів складуть окремий графік, який їм надішлють пізніше.

При собі народним обранцям потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, заповнену згоду і оцінку стану здоров'я за спеціальною формою.

Нагадаємо, на Київщині підпільно збували державну вакцину: проведено шість обшуків.

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