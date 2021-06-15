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15 червня 2021, 15:32 1775

На Київщині підпільно збували державну вакцину: проведено шість обшуків

15 червня 2021, 15:32 1775
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Фото: Нацполіція
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На Київщині поліцейські здійснили 6 санкціонованих обшуків у приміщеннях одного із психоневрологічних інтернатів області та в адміністративних приміщеннях ОТГ за фактом незаконного продажу COVID-вакцин

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Так, у рамках програми COVAX низка закладів отримали вакцину для щеплення незахищених верств населення. Однак, службовці Інтернату та Бородянської селищної ради препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації.

Правоохоронці зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито два кримінальні провадження. Посадовцям загрожує позбавлення волі від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за минулі вихідні. Також повідомлялось, що у київському МВЦ скасували COVID-вакцинацію найближчими вихідними.

вакцина ОТГ вакцинація

 
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