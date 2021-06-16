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16 червня 2021, 14:26 3

Сімейним лікарям дозволять видавати довідки про повний курс COVID-вакцинації - Кабмін

16 червня 2021, 14:26 3
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Фото: з відкритих джерел
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Кабмін дозволить сімейним лікарям видавати довідки, що підтверджують проходження повного курсу вакцинації проти коронавірусу

Як передає RegioNews, про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, що засвідчують проходження повного курсу вакцинації... Це має спростити отримання таких свідоцтв", - заявив Шмигаль.

Також він закликав місцеву владу нарощувати обороти вакцинації. "Зараз будуть два вихідних. І обидва - святкові дні. Але потрібно вакцинувати багато людей. Тому вихідні або святкові дні не повинні стати перешкодою", - зазначив він.

Нагадаємо, що у центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за минулі вихідні.

Кабмін Лікар вакцинація коронавірус довідка

 
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