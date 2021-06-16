Сімейним лікарям дозволять видавати довідки про повний курс COVID-вакцинації - Кабмін
Кабмін дозволить сімейним лікарям видавати довідки, що підтверджують проходження повного курсу вакцинації проти коронавірусу
Як передає RegioNews, про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, що засвідчують проходження повного курсу вакцинації... Це має спростити отримання таких свідоцтв", - заявив Шмигаль.
Також він закликав місцеву владу нарощувати обороти вакцинації. "Зараз будуть два вихідних. І обидва - святкові дні. Але потрібно вакцинувати багато людей. Тому вихідні або святкові дні не повинні стати перешкодою", - зазначив він.
Нагадаємо, що у центрах вакцинації зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID за минулі вихідні.
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