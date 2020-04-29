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29 квітня 2020, 14:48 19

Не бiльше десяти мінімалок: зарплати на держпідприємствах обмежили

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29 квітня 2020, 14:48 19
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У Кабміні заявили, що топ-чиновники мають затягти паски, і пообіцяли почати з себе
Фото: Facebook Кабінет Міністрів України
У Кабміні заявили, що топ-чиновники мають затягти паски, і пообіцяли почати з себе

Премєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд продовжує скорочувати видатки бюджету. Зараз взялися за керівників державних підприємств та держбанків. Обмежать також виплати членам наглядових рад.

Рішення встановити ліміт на на зарплати ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів, передає RegioNews.

В уряді заявили, що максимально допустимий розмір заробітної плати становитиме 47 тисяч гривень (десять мінімальних зарплат). Відповідна постанова має набути чинності з дня опублікування, проте зарплатні обмеження застосують до усіх нарахувань з 1 квітня. Тобто наступну зарплату топ-менеджери держкомпаній вже отримають в урізаному вигляді. Обмеження обіцяють зняти лише через місяць після завершення карантину.

Такі кроки пов'язані зі змінами у держбюджеті, але уряд не планує на цьому зупинятися. Денис Шмигаль анонсував можливість ще більшого скорочення зарплат. Так, чиновникам, зарплата яких більша за 10 мінімалок, хочуть урізати її вдвічі. Наразі очільник уряду розглядає можливість запровадження цих обмежень до кінця року. До слова, сам прем'єр-міністр минулого місяця отримав майже 46 тисяч гривень.

Загальна мета обмежень - скорочення оплати праці керівників держкомпаній та наглядових рад майже на третину (на 30%).

Єдина категорія чиновників, яких не зачеплять реформи - це працівники, які борються з коронавірусом та працюють у галузі національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.


коронавірус Кабмін Україна зарплати карантин чиновники бюджет економіка
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