16:11  23 вересня
Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає
17:48  23 вересня
ВАКС арештував майно нардепа Юрченка
18:39  23 вересня
У районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2020, 16:12 4

Міністри отримуватимуть обмежені зарплати, попри рішення КСУ

23 вересня 2020, 16:12 4
Читайте также на русском языке
Таке рішення озвучив прем'єр Денис Шмигаль
Таке рішення озвучив прем'єр Денис Шмигаль
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів зберіг обмеження зарплат для членів уряду на рівні 5 середніх зарплат, попри рішення Конституційного суду. Зарплати інших чиновників також обмежені цим рівнем.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає RegioNews.

"З прийняттям рішення Конституційним судом щодо заробітних плат чиновників і державних службовців Кабінет міністрів, я особисто, залишаємося під регулюванням та дією постанови №304, в якому заробітні плати прем'єр-міністра, міністрів обмежені розміром не більше 5 середніх зарплат", - сказав він.

При цьому він повідомив, що зарплати заступників міністрів та інших чиновників також підпадають під це обмеження.

"Я прошу всіх міністрів контролювати, щоб не було перекосів, щоб зарплати людей, які працюють на державу, відповідали тим рівням про які ми говорили, і які прийнятні економічної ситуації", - додав він.

Нагадаємо, у серпні суд визнав незаконним обмеження зарплат чиновників під час карантину.

Кабмін зарплати гроші прем'єр уряд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Вінниччині
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »