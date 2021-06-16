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16 июня 2021, 13:57 638

Судьи ВАКС через суд возвращают доплаты, урезанные из-за карантина

16 июня 2021, 13:57 638
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Фото из открытых источников
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11 судей Высшего антикоррупционного суда обратились с исками о взыскании недополученного судейского вознаграждения за период карантина. Некоторые из них уже выиграли суды

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на данные портала "Судебная власть", передает RegioNews.

Иски подали судьи ВАКС: Виталий Дубас, Олег Колиуш, Вера Михайленко, Алексей Кравчук, Оксана Олейник, Сергей Мойсак, Олег Ткаченко, Леся Федорак, Олег Федоров, Тимур Хамзин и Екатерина Широкая.

При этом половина из них уже успели получить решение в свою пользу (судьи Мойсак, Дубас, Федорак, Широкая, Олейник, Федоров).

По информации портала, в большинстве случаев суды не конкретизировали сумму, которую должны им доплатить, а только обязывали Высший антикорсуд начислить и выплатить судейское вознаграждение за период с 18 апреля 2020-го по 27 августа 2020 года без ограничений.

Однако были те, кто указывал четкую сумму. Так, судья Широкая запросила вернуть ей недополученное судейское вознаграждение - 307 612 грн. В марте этого года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск судьи полностью и постановил взыскать средства с Высшего антикоррупционного суда. Решение поддержала апелляция и оно вступило в силу, - пишет издание.

При этом, если судить по декларации судьи, то за год она получила 1,84 млн грн заработной платы. То есть, даже с учетом карантина в среднем - 153 000 гривен в месяц.

Как сообщалось, 29 апреля 2020-го зарплаты на госпредприятиях ограничили, в Кабмине заявили, что топ-чиновники должны затянуть пояса.

Но уже 29 августа суд признал незаконным ограничение зарплат чиновников во время карантина. Также были отменены соответствующие изменения в государственный бюджет.

В сентябре премьер Денис Шмыгаль озвучил решение, что министры будут получать ограниченные зарплаты, несмотря на решение КСУ.

2 октября 2020-го Зеленский снял ограничения на размер зарплат в государственных компаниях, поскольку ранее Конституционный суд признал незаконным ограничение зарплат.

Ограничение зарплаты карантин судьи ВАКС

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