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15 червня 2021, 19:46 82

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: екскерівник університету повітряних сил залишився під під нічним домашнім арештом

15 червня 2021, 19:46 82
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Фото з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд залишив під нічним домашнім арештом колишнього керівника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського підозрюваного у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до авіакатастрофи АН-26 у Чугуєві

Про це йдеться в рішенні суду, передає RegioNews.

За результатом апеляційного розгляду, ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 11 травня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 травня трьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака Ан-26 відпустили під домашній арешт.

6 травня щодо авіакатастрофи АН-26 під Харковом розслідування було завершено. У недбалому ставленні до служби підозрюють шістьох військовослужбовців.

Всього слідчі провели 150 експертиз для встановлення причин катастрофи, причиною катастрофи стало бажання зекономити час та паливо.

авіакатастрофа АН-26 Харківська область домашній арешт суд апеляція университет

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