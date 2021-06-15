Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: екскерівник університету повітряних сил залишився під під нічним домашнім арештом
Київський апеляційний суд залишив під нічним домашнім арештом колишнього керівника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського підозрюваного у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до авіакатастрофи АН-26 у Чугуєві
Про це йдеться в рішенні суду, передає RegioNews.
За результатом апеляційного розгляду, ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 11 травня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 5 травня трьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака Ан-26 відпустили під домашній арешт.
6 травня щодо авіакатастрофи АН-26 під Харковом розслідування було завершено. У недбалому ставленні до служби підозрюють шістьох військовослужбовців.
Всього слідчі провели 150 експертиз для встановлення причин катастрофи, причиною катастрофи стало бажання зекономити час та паливо.
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