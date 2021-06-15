Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: экс-руководитель университета Воздушных сил остался под под ночным домашним арестом
Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом бывшего руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского, подозреваемого в халатном отношении к военной службе, что привело к авиакатастрофе АН-26 в Чугуеве
Об этом говорится в решении суда, передает RegioNews.
По результатам апелляционного рассмотрения постановление Печерского районного суда города Киева от 11 мая 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 5 мая троих подозреваемых в причастности к крушению самолета Ан-26 отпустили под домашний арест.
6 мая относительно авиакатастрофы АН-26 под Харьковом расследование было завершено. В халатном отношении к службе подозревают шестерых военнослужащих.
Всего следователи провели 150 экспертиз для установления причин катастрофы, причиной катастрофы стало желание сэкономить время и топливо.
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