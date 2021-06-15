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15 июня 2021, 19:46 496

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: экс-руководитель университета Воздушных сил остался под под ночным домашним арестом

15 июня 2021, 19:46 496
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Фото из открытых источников
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Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом бывшего руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского, подозреваемого в халатном отношении к военной службе, что привело к авиакатастрофе АН-26 в Чугуеве

Об этом говорится в решении суда, передает RegioNews.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление Печерского районного суда города Киева от 11 мая 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 мая троих подозреваемых в причастности к крушению самолета Ан-26 отпустили под домашний арест.

6 мая относительно авиакатастрофы АН-26 под Харьковом расследование было завершено. В халатном отношении к службе подозревают шестерых военнослужащих.

Всего следователи провели 150 экспертиз для установления причин катастрофы, причиной катастрофы стало желание сэкономить время и топливо.

авиакатастрофа АН-26 Харьковская область домашний арест суд апелляция университет

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