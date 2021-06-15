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15 червня 2021, 18:40 56

Суд залишив під вартою підозрюваних у вбивстві Гандзюк Мангера і Левіна

15 червня 2021, 18:40 56
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Фото з відкритих джерел
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Дніпровський райсуд Києва залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві активістки Катерини Гандзюк - голову Херсонської облради Владислава Мангера

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку в Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?" .

Відповідне рішення суд виніс у вівторок, відмовивши таким чином у задоволенні клопотання захисту Мангера про зміну запобіжного заходу.

Адвокати просили суд змінити їх підзахисному запобіжний захід з утримання під вартою на заставу, аргументуючи тим, що матеріали справи вже досліджені судом, а сам Мангер не може впливати на свідків.

У задоволенні клопотань... відмовити, - йдеться в ухвалі суду.

В судовому засіданні оголошено перерву до 12: 00 16 червня.

За даними ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" , нардеп Ілля Кива, який раніше оголосив, що братиме Мангера на поруки, - не прийшов.

Повідомляється також, що суд залишив під вартою й іншого підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк - Олексія Левіна.

Як повідомлялося, за "справою Гандзюк" запобіжний захід без права внесення застави для Мангера і Левіна продовжили до 9 липня. Так виключається тиск на слідство і свідків.

Також відомо, що підозрюваний у вбивстві Каті Гандзюк Мангер має намір балотуватися до Верховної Ради. Про це він повідомив у суді.

Владислав Магнер Катерина Гандзюк убивство підозра обвинувальний акт суд

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