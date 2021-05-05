Катастрофа літака Ан-26: трьох підозрюваних відпустили під домашній арешт

Новим фігурантам справи смертельної авіакатастрофи під Харковом обрали запобіжний захід

Новим фігурантам справи смертельної авіакатастрофи під Харковом обрали запобіжний захід

Фото: ДСНС

Печерський районний суд міста Києва відпустив під домашній арешт колишнього начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського та ще двох військових, які фігурують у справі падіння літака Ан-26.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на речницю ДБР Ольгу Чиканову, передає RegioNews.

За її словами, відповідне рішення суд ухвалив 3 травня. Ексдиректор університету, заступник командира військової частини у Чугуєві та заступник командира із льотної підготовки будуть перебувати під нічним домашнім арештом.

Досудове розслідування наразі продовжується, загалом у цій справі шестеро підозрюваних.

Нагадаємо, 25 вересня 2020 року під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства.

30 квітня 2021 року повідомлялось, що розслідування катастрофи лытака Ан-26 вийшло на фінішну пряму, підозри вручили депутату і двом військовим.