Катастрофа літака Ан-26: трьох підозрюваних відпустили під домашній арешт
Печерський районний суд міста Києва відпустив під домашній арешт колишнього начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського та ще двох військових, які фігурують у справі падіння літака Ан-26.
Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на речницю ДБР Ольгу Чиканову, передає RegioNews.
За її словами, відповідне рішення суд ухвалив 3 травня. Ексдиректор університету, заступник командира військової частини у Чугуєві та заступник командира із льотної підготовки будуть перебувати під нічним домашнім арештом.
Досудове розслідування наразі продовжується, загалом у цій справі шестеро підозрюваних.
Нагадаємо, 25 вересня 2020 року під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.
Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.
У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.
Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства.
30 квітня 2021 року повідомлялось, що розслідування катастрофи лытака Ан-26 вийшло на фінішну пряму, підозри вручили депутату і двом військовим.