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15 червня 2021, 09:14 566

У Миколаєві чоловік скоїв 18 ДТП та влаштував перегони з патрульними

15 червня 2021, 09:14 566
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Фото: Facebook
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Правоохоронці Миколаєва затримали чоловіка з ознаками наркотичного сп'яніння: водій здійснив 18 ДТП та влаштував перегони з патрульними, через що на нього склали майже 40 протоколів

Як передає RegioNews, про це повідомляє Патрульна поліція України.

Так, повідомлення про водія Ford почали надходити до патрульних о 13 годині. Люди зазначали, що хтось на великій швидкості їде вулицями та потрапляє у ДТП з іншими авто.

Водія виявили менш ніж за 15 хвилин на Богоявленському проспекті. Транспортний засіб на великій швидкості рухався у напрямку Корабельного району міста. Водій на вимоги про зупинку не реагував, тож інспектори розпочали переслідування.

Зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування в селі Галицинове, що у Вітовському районі міста. Після зупинки водій вискочив з авто та почав тікати - патрульні наздогнали й затримали його.

36-річний водій мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку категорично відмовився", - зазначають у поліції.

Патрульні склали на нього 36 адміністративних протоколів - 18 за статтею порушення ПДР, що призвело до ДТП та ще 18 за залишення місця ДТП, протоколи за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння, за невиконання вимоги про зупинку та постанову про керування транспортом особою, яка не має або не показала посвідчення водія.

Нагадаємо, у Львові маршрутка врізалася в дерево, внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб.

наркотики ДТП патрульна поліція поліція Миколаїв

 
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