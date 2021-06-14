У Києві троє хлопців побили та викрали водія таксі

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У Києві поліцейські затримали дівчину та трьох хлопців, які затягнули таксиста до квартири та побили, а для вирішення конфліктної ситуації запропонували віддати їм 25 тисяч доларів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

До столичної поліції звернувся чоловік та повідомив про те, що невідомі особи утримують його товариша у квартирі. За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці та лікарі.

Поліцейські з’ясували, що напередодні хлопець, який працює у таксі, підвозив пасажирів на адреси, однак виявилось, що в однієї пасажирки немає грошей. У результаті між водієм та дівчиною виникла сварка, про яку згодом вона розповіла своїм товаришам.

Троє хлопців вирішили "допомогти розібратися" у ситуації, тож зателефонували таксисту та під приводом повернення забутих речей в автівці попросили його повернутись. Потім вони затягнули його до оселі та протягом кількох годин били. Окрім цього, нападники запропонували йому вирішити "питання" за 25 тисяч доларів.

За силової підтримки спецпризначенців, працівники поліції потрапили до помешкання, де виявили дівчину із трьома молодиками та в одній із кімнат – 21-річного потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Хлопця із забоями та переломами госпіталізували.

Поліцейські затримали підозрюваних. Тепер за незаконне позбавлення волі їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть злочинців, які тримали людей у трудовому рабстві.