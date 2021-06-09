У Києві перекрили міст Метро через повідомлення про вибухівку

Фото: Нацполіція

Сьогодні, 9 червня, у Києві зупинили рух транспорту мостом Метро через повідомлення про замінування

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Відомо, що на мосту пішоходи виявили підозрілий предмет. На місці працюють вибухотехніки і поліція.

Для перевірки цієї інформації на місце події виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи і представники інших профільних служб і відомств", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці забезпечують охорону прилеглої території та проводять її огляд.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, виклик від чергового по місту надійшов о 13:05.

Він розповів, що в Печерському районі між мостом Метро і з'їздом з Паркової алеї на відстані близько 15 метрів від дороги біля паркану пішохідної доріжки лежить підозрілий предмет з мобільним телефоном і проводами.

Прибувши на місце події та провівши його огляд встановлено, що предмет складався з АКБ сонячної батареї і мобільного телефону lenovo. Вибухових пристроїв та речовин не виявлено ", - повідомив Геращенко

Нагадаємо, 1 червня 2020 року близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше "мінера" затримали.

Спочатку суд відправив Віталія Ткаленка під арешт на два місяці, згодом підозрюваного відправили до психлікарні.