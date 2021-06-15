В столице сообщили о заминировании здания Антимонопольного комитета
В Киеве эвакуировали сотрудников Антимонопольного комитета Украины из-за сообщения о заминировании здания
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ в Facebook., передает RegioNews.
Работа Антимонопольного комитета временно заблокирована из-за сообщения о заминировании, - информирует АМКУ.
Отмечается, что все сотрудники эвакуированы, а на месте работают полиция и взрывотехники.
Здание АМКУ расположено по адресу улица Василия Липковского, 45 в Киеве.
Как сообщалось, 9 июня в Киеве перекрывали мост Метро из-за сообщения о взрывчатке.
Ранее, 8 июня аноним сообщил в аэропорт "Борисполь" о "минировании" самолета "Тбилиси-Киев".
В Николаеве мужчина совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульнымиВсе новости »
15 июня 2021, 09:14В Ровно во время вызова полицейскому вилами прокололи ногу
14 июня 2021, 19:26В Киеве трое парней избили и похитили водителя такси
14 июня 2021, 12:26
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты