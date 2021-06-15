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15 июня 2021, 16:05 226

В столице сообщили о заминировании здания Антимонопольного комитета

15 июня 2021, 16:05 226
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Фото из открытых источников
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В Киеве эвакуировали сотрудников Антимонопольного комитета Украины из-за сообщения о заминировании здания

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ в Facebook., передает RegioNews.

Работа Антимонопольного комитета временно заблокирована из-за сообщения о заминировании, - информирует АМКУ.

Отмечается, что все сотрудники эвакуированы, а на месте работают полиция и взрывотехники.

Здание АМКУ расположено по адресу улица Василия Липковского, 45 в Киеве.

Как сообщалось, 9 июня в Киеве перекрывали мост Метро из-за сообщения о взрывчатке.

Ранее, 8 июня аноним сообщил в аэропорт "Борисполь" о "минировании" самолета "Тбилиси-Киев".

минирование эвакуация АМКУ полиция проверки

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